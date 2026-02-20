MacArtney Introduces New SubConn Data Micro Circular 9-Contact
MacArtney has expanded its SubConn Micro Circular series with a new 9‑contact variant that maintains the existing footprint while introducing a specialized shielding contact to improve data integrity in compact subsea instruments. The connector maintains full compatibility with existing Micro Circular form factors, enabling system designers to add capabilities without altering mechanical interfaces. Testing has confirmed a stable 1 Gb data transmission on cable assemblies up to 20 metres, ensuring reliable signal and data performance for bandwidth‑sensitive subsea systems.
For operators, improved shielding and low contact resistance ensure predictable signal and data transmission from deployment to recovery across varying depths, temperatures, and handling conditions.
This is supported by a current rating of 5 A per contact (up to 15 A per connector), providing reliable power delivery for low‑power sensor lines and high‑integrity data communication. Polyurethane‑designed cables will be standard on inline versions to ensure consistent data‑rate performance.
Ocean Depths
The connector is wet‑mateable and pressure‑tested to 600 bar, ensuring dependable performance in deep‑water conditions. Its contact design maintains stable electrical performance across varying temperatures and handling scenarios, while a wide selection of housing materials – including brass, stainless steel, titanium and anodised aluminium – supports durability and compatibility across diverse platform requirements.
It operates reliably over a wide range of water temperatures from –4°C to +60°C.
Marine Applications
The Data Micro Circular 9‑contact integrates into compact marine systems where data quality is critical, including oceanographic packages, environmental monitoring systems, autonomous platforms, small ROVs, integrated sensor suites, and multi‑parameter survey equipment.
Its combination of shielding, durability, and a familiar footprint strengthens the signal pathway at the connection point for both designs and systems already in service.