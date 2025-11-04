Tuesday, November 4, 2025
 
New Wave Media

November 4, 2025

Oceaneering Expands Vision Platform with Subsea Module for Engineering‑Grade Integrity Visualization

© Oceaneering International, Inc.

© Oceaneering International, Inc.

Oceaneering International, Inc. announced Vision Subsea, a new module within the cloud‑based Vision 3D data visualization software platform developed by GDi, an Oceaneering company. 

The module presents engineering-grade point cloud data generated during ROV operations, giving engineers a measurable, contextual view of subsea asset integrity to better enable identification of anomaly location, dimensional checks, and intervention planning.

The module addresses common integrity challenges from fragmented drawings and reports to video lacking spatial context, by consolidating inspection evidence into a single, measurable digital record. Delivered as a cloud application, it supports collaboration across integrity, inspection, and planning teams and reduces the need for repeat mobilizations.

Vision Subsea builds on GDI’s established Vision platform, performing remote visual inspection in subsea environments using point‑cloud data and photographic images. Combined with Oceaneering’s engineering expertise, these capabilities strengthen asset management across industries. Digital inspection activities apply inspection rigor and impartiality to digital workflows so operators can use the outputs confidently in compliance and governance programs.

Related News

(Credit: TGS)

TGS Nets Offshore Survey Job in Gulf of America

Energy data and intelligence firm TGS has secured an ocean bottom node (OBN) acquisition contract in Gulf of America.The…

Source: RWE

New Scour Protection Installed at Rampion Offshore Wind Farm

RWE and UK-based designer ARC marine have achieved a global first at Rampion Offshore Wind Farm with the installation of…

Chet Bhat (Credit: PXGEO)

PXGEO Names Digital Strategy Chief

Marine geophysical services company PXGEO has appointed Chet Bhat as its first Chief Information Officer (CIO), to spearhead…

(Credit: DeepOcean)

DeepOcean Charters Glomar Vessel to Expand O&G, Offshore Wind Services

Ocean services provider DeepOcean has expanded its service offering to the offshore renewables and oil and gas industries…

(Credit: TGS)

TGS Gets Streamer Acquisition Job off Africa

Energy data and intelligence firm TGS has secured a streamer acquisition contract in Africa.Acquisition is scheduled to commence…

(Credit: Seatools)

Seatools to Equip Jan De Nul’s New Subsea Vessel with Fall Pipe ROV

Subsea technology company Seatools has been awarded a contract by Jan De Nul for the design and delivery of a Fall Pipe ROV…

Featured Companies

MetOcean Telematics

MetOcean Telematics, headquartered in Dartmouth, NS, Canada, provides complete end-to-end telematics services, with a focus on niche MetOcean solutions and custom Defence and Security products. A manufacturer of Iridium satellite solutions, drifters, buoys, beacons…

Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited is a global leader in network-optimised remote operations that deliver real-time remote control, communication, automation, and monitoring capabilities. Headquartered in Perth, Australia, the group of companies is revolutionising remote operations with ultra-secure…

Advanced Navigation

Advanced Navigation is a global company headquartered in Sydney, Australia. We are one of the most innovative providers of inertial navigation systems, acoustic navigation solutions, and robotics technology. Trusted by many of the world’s leading technology companies…

Kraken Robotics

Kraken Robotics Inc. is transforming subsea intelligence through 3D imaging sensors, power solutions, and robotic systems. Our products and services enable clients to overcome the challenges in our oceans – safely, efficiently, and sustainably. Kraken’s synthetic aperture sonar…

NORBIT Subsea

NORBIT SUBSEA designs and develops wideband multibeam sonars for hydrographic applications, forward-looking applications as well as advanced subsea leakage detection. Our solutions are based on the latest in analog and digital signal processing and our products…

Tethys Robotics

Tethys Robotics AG is a Swiss company developing compact, highly automated underwater drones that transform inspection and mapping in challenging aquatic environments. Tethys Robotics redefines how inspections, mapping, and maintenance are conducted across sectors like hydropower…
Understanding our oceans: hydrographic solutions for navigation, surveys, communication and beyond.
Read the Magazine Sponsored by

Editorial
Search Marine Technology Jobs

Refrigeration Engineer

● Military Sealift Command

Medical Services Officer

● Military Sealift Command

Chief Radio Electronics Technician

● Military Sealift Command

Chief Electrician

● Military Sealift Command ● Norfolk, VA, USA

Third Officer

● Military Sealift Command
Post Resume Employers –
Post Jobs
Marine Technology Magazine Cover Sep 2025 -

Marine Technology Reporter is the world's largest audited subsea industry publication serving the offshore energy, subsea defense and scientific communities.

Subscribe
Marine Technology ENews subscription

Marine Technology ENews is the subsea industry's largest circulation and most authoritative ENews Service, delivered to your Email three times per week

Subscribe for MTR E-news